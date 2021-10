POP-EYE/Jon App Bild: POP-EYE/Jon App

- Türkische Zeitreise: Von Folklore zum Gangsta-Rap

Die türkischen "Gastarbeiter" kamen nur mit dem Allernötigsten nach Deutschland, im Oktober 1961. Aber sie brachten ihre Musik mit. An diesem Dienstag wird in Berlin an 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei erinnert - und wir machen eine musikalische Zeitreise. Von Laf Überland