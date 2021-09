IMAGO / PA Images Bild: IMAGO / PA Images

Mi 29.09.2021 | 06:55 | Kultur

- Das Warten hat sich gelohnt: Bond-Premiere begeistert

Immer wieder wurde der Kino-Start des neuen Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" – des letzten mit Daniel Craig – wegen Corona hinausgezögert. Doch am Mittwochabend war es endlich so weit: Weltpremiere in London. Von Gabi Biesinger