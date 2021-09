asisi-panorama Bild: asisi-panorama

Di 07.09.2021 | 15:55 | Kultur

- Asisi-Panorama zum 11. September will zum Nachdenken anregen

Die Terroranschläge vom 11. September in New York und Washington jähren sich am Samstag zum 20. Mal. Der in Berlin lebende Künstler und Architekt Yadegar Asisi hat auch dafür eines seiner berühmten Panoramen geschaffen, das im Frühjahr in Leipzig zu sehen sein wird. Barbara Wiegand erhielt vorab einen Einblick.