Patrick Desbrosses Bild: Patrick Desbrosses

Mi 25.08.2021 | 06:55 | Kultur

- Der Pandemie zum Trotz: Die Pop-Kultur startet

Am Mittwoch startet die "Pop-Kultur" in Berlin unter Pandemiebedingungen - und zwar mit 120 Veranstaltungen live vor Publikum, drinnen, draußen oder digital. Veranstaltet wird das Festival vom Musicboard Berlin. Dessen Geschäftsführerin Katja Lucker beschreibt, mit welchem Gefühl sie in diese Neuauflage geht.