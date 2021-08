picture alliance / DCM Film Bild: picture alliance / DCM Film

Do 05.08.2021 | 06:55 | Kultur

- Neu im Kino: "Fabian oder der Gang vor die Hunde"

Mit Dominik Grafs „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ kommt am Donnerstag einer der großen Favoriten der diesjährigen Berlinale in die Kinos. Vorbild für den Film mit Tom Schilling in der Hauptrolle war Erich Kästners gleichnamige Moralfabel. Von Alexander Soyez