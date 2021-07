Michael Lapuks/ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) Bild: Michael Lapuks/ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)

Mi 14.07.2021 | 06:55 | Kultur

- „Zwei Deutsche Architekturen 1949-1989“ im Haus der Statistik

Der Kalte Krieg brachte im geteilten Deutschland auch einen Wettstreit der Architekturen hervor. Wie wurde in Deutschland gebaut, in Ost und West? Das zeigt jetzt auch eine Ausstellung im Haus der Statisitk in Berlin. Von Barbara Wiegand