Bild: rbb/ Ute Büsing

Di 13.07.2021

- Begegnung mit Schriftstellerin Sigrid Nunez in New York

Die amerikanische Schriftstellerin Sigrid Nunez eroberte mit ihrem Roman "Der Freund" auch das deutsche Lesepublikum. Kommende Woche erscheint ihr neues Buch "Was fehlt dir". Nunez lebt in New York und erlebt gerade das Wiedererwachen ihrer Stadt. Von Ute Büsing