Do 20.05.2021 | 07:55 | Kultur

- Was steckt hinter den Vorwürfen gegen das Humboldt Forum?

Demütigung und Überwachung, das sind die Vorwürfe einiger Mitarbeiter des Berliner Humboldt Forums. Das berichten das Magazin DER SPIEGEL und das ZDF-Politikmagazins "Frontal 21" in einer gemeinsamen Recherche. Was ist dran an den Vorwürfen? Und was sagt das Humboldt Forum dazu? Von Barbara Wiegand