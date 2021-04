rbb/Carolin Weinkopf) Bild: rbb/Carolin Weinkopf)

Fr 16.04.2021 | 07:55 | Kultur

- "Mapa" - Kann Papa auch Mama sein?

Was passiert, wenn man von einem Tag auf den anderen alleinerziehender Vater ist? Also plötzlich beides: Papa und Mama - oder kurz: "Mapa". So heißt eine neue sechsteilige Miniserie, die am Samstag ihre Free-TV-Premiere im rbb Fernsehen feiert. Von Alexander Soyez