Sa 10.04.2021 | 07:55 | Kultur

- Serie "Dead Pixels" in der ZDF-Mediathek

Online Gaming oder echtes Liebesleben? In der Free-TV-Premiere der britischen Comedy-Serie "Dead Pixels“ in der ZDF-Mediathek geht es um beides. Ein paar Nerds, die sich in einem Fantasy-Computerspiel eingenistet haben, ihr Leben vernachlässigen und trotzdem echte Gefühle haben. Von Alexander Soyez