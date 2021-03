IMAGO / STPP Bild: IMAGO / STPP

Sa 13.03.2021 | 08:55 | Kultur

- Filmemacher Wolfgang Kohlhaase wird 90.

Es sind die Menschen um die Ecke, die es Wolfgang Kohlhaase angetan haben. Immer wieder stehen sie im Zentrum seiner Drehbücher. Am Samstag feiert Kohlhaase, der halb in Berlin, halb in Brandenburg wohnt, seinen 90. Geburtstag. Frank Schroeder über eine außergewöhnliche Karriere.