- Virtuell-analoge Mischung: Berlinale 2021 in Zweiteilung

Die Berlinale wird 2021 anders als gewohnt stattfinden. Im März soll die Filmbranche digital zusammenkommen und im Juni wird es dann Filmvorführungen vor Publikum geben. Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek erklärt, dass sie so einer Absage entgehen wollten.



Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin haben wegen der Corona-Pandemie für das kommende Jahr ein Festival in zwei Stufen geplant. Vom 1. bis 5. März wird es Online-Veranstaltungen für das internationale Fachpublikum in mehreren Branchenplattformen geben. Das hat die Berlinale jetzt offiziell mitgeteilt. Für die Öffentlichkeit wird es dann im Juni zahlreiche Filmvorführungen geben - sowohl in den Kinos als auch Open Air.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste und Mitarbeitenden stehe an erster Stelle, erklärte die Berlinale. Die Verbindung von Festival in den Kinos und Filmmarkt sei wegen der Pandemie in absehbarer Zeit leider nicht möglich.