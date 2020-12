- Von Licht und Laune

Stimmungsaufheller in diesen so anderen Vorweihnachtstagen gefällig? Jeden Tag öffnet unsere Inforadio-Kulturredaktion ein Türchen am Adventskalender – und lässt das Licht herein. Zündet Kerzen an, singt ein Lob auf die Tageslichtlampe, sucht nach kulturellen Lichtblicken oder kämpft mit der Christbaumbeleuchtung. Jeden Tag ein bisschen Licht – und ab und zu auch mal ein Schatten - im Inforadio oder hier zum Anknipsen… klicken.