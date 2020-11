imago images / Prod.DB Bild: imago images / Prod.DB

Do 19.11.2020 | 06:55 | Kultur

- Neu im Stream: "The Good Lord Bird" und andere Highlights

Auch in dieser Woche gibt es wieder neue Perlen in den Mediatheken zu entdecken: Die Doku "Expedition Arktis" nimmt uns mit auf das Forschungsschiff Polarstern, die Miniserie "The Good Lord Bird" mit Ethan Hawke in den Wilden Westen.