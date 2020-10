Jens Ziehe Bild: Jens Ziehe

Mo 19.10.2020 | 11:55 | Kultur

- "Into Space": Das Weltall im Haus am Waldsee

Der Weltraum hat Menschen schon immer fasziniert, und so haben sich auch Kunstschaffende schon immer mit ihm auseinandergesetzt. Die Ausstellung "Into Space" im Haus am Waldsee bringt Wissenschaft, Kunst und Philosophie zusammen. Michaela Gericke war dort.