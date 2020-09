imago images / Priller&Maug Bild: imago images / Priller&Maug

Di 29.09.2020 | 06:55 | Kultur

- Künstliche Intelligenz im Film - Chancen und Herausforderungen

Künstliche Intelligenz wird auch für die Film- und Medienbranche immer wichtiger und teilweise auch schon eingesetzt. Am Dienstag widemt sich eine Online-Konferenz an der Filmuniversität Babelsberg dem Thema KI. Was genau dabei diskutiert werden soll, berichtet Kulturreporter Oliver Kranz.