"Wenn ich an Michael Gwisdek denke, denke ich an immense Lebensfreude"

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist der Schauspieler Michael Gwisdek verstorben. Er wurde 78 Jahre alt. Der Regisseur Leander Haußmann hat mit Gwisdek für "Herr Lehmann" und "Hai-Alarm am Müggelsee" zusammengearbeitet. Im Interview erinnert er sich an das Berliner Original.



"Wenn ich an Michael Gwisdek denke, denke ich sofort an eine immense Lebensfreude“, sagt Leander Haußmann. Der Regisseur hat mit Michael Gwisdek für die Filme "Herr Lehmann", und "Hai-Alarm am Müggelsee" zusammengearbeitet.

Nur weil er das Handwerk Schauspiel perfekt beherrschte, konnte Michael Gwisdek mit so großer Leichtigkeit spielen, erklärt Haußmann. "Wenn er einen mochte, konnte er dich mit seiner Kraft und Freude auch als Regisseur tragen“, sagt Haußmann.

Schonungslose Ehrlichkeit



Vor Gwisdeks schonungslosen Ehrlichkeit musste man sich aber auch in Acht nehmen, so der Regisseur. "Er hat da kein Blatt vor den Mund genommen und diese Ehrlichkeit hat er auch in seine Rollen getragen.“

Michael Gwisdek stand immer für ein mutiges und unerschrockenes Dasein, so Haußmann. "Da ist jetzt etwas verloren gegangen, dass auch nicht mehr zu ersetzen ist. Was er konnte war ganz oben, damit ist er am Gipfel angekommen.“

Immer wieder zurück zu den Wurzeln

Obwohl Michael Gwisdek als junger Mann nach Westdeutschland wollte, spielte er später immer wieder in Filmen über das Leben in der DDR mit. "Das sind eben doch die Wurzeln, da kommt man her“, erklärt Haußmann.

Die Attitüden und das Stargehabe in Westdeutschland habe Gwisdek aber nie richtig verstanden, sagt Haußmann. "So etwas gab es im Osten nicht. Er mochte immer lieber das Geerdete, auf Augenhöhe“, sagt der Regisseur.

Das sei wie eine Sprache, die man spricht, erklärt Haußmann. "Der Berliner Dialekt mit dem er immer gesprochen hat, auf den hat er sich verlassen. Das ist die Grundlage all dessen, was man tut.“