Bild: She She Pop

Mo 21.09.2020 | 06:55 | Kultur

- "Hexploitation": She She Pop im HAU

Die PerformerInnen von "She She Pop" beschäftigen sich in ihrem aktuellen Programm "Hexploitation" mit der Angst vor der "Hexe". Die Live-Kamera dient ihnen dabei als Vergrößerungsspiegel und intimes Untersuchungsinstrument. Ute Büsing berichtet von der Premiere im HAU.