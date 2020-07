- "Auch die Berlinale verändert sich"

Audi verlässt als Sponsor die Berlinale. Die Entscheidung überrasche sie nicht völlig, sagte Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek, die nun nach einem neuen Partner für das Festival sucht.

Rissenbeek sagte, man müsse immer damit rechnen, dass ein Vertragspartner die Gelegenheit nutze, um bei einem auslaufenden Vertrag auch eine neue Richtung einzuschlagen. "Es hat uns insofern nicht ganz überrascht", so die Geschäftsführerin der Berlinale.



Man setze auf einen neuen Partner, so die Geschäftsführerin. Dabei gebe es immer wieder neue Konstellationen. Mit dem Autohersteller Audi fällt zudem auch der Stifter eines Berlinale-Preises weg. Rissenbeek ist zuversichtlich, dass sich neue Stifter für Kategorien wie Kurzfilm oder Dokumentarfilm begeistern lassen.



Nicht nur die Sponsoren, auch die Berlinale verändere sich. "Ich bin sicher, dass wir neue Partner an Land ziehen können", so Rissenbeek. Derzeit prüfe und spreche man mit unterschiedlichen Kandidat*innen.