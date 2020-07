Ab in die Zukunft – Utopien und Visionen

Das Kultur Spezial am Pfingstmontag

Ist die Gegenwart düster, strahlt die Zukunft besonders hell: In der Krise wächst die Sehnsucht nach Utopien. Die Inforadio-Kulturredaktion schaut zu Pfingsten in mögliche Welten von morgen: Wie klingt die Musik der Zukunft? Welche Wohnutopien gibt es? Lässt sich Science-Fiction einholen? Wie wäre eine Welt ohne Geschlechter? Warum ist der Blick in die Zukunft zugleich verführerisch und beängstigend? Der Zukunfts-Tag im Kultur Spezial.