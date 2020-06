dpa Bild: dpa

Mo 01.06.2020 | Kultur

- Geschichte der Reichstagsverhüllung durch Christo

Der Aktionskünstler Christo ist am Sonntag in New York verstorben. Bereits 2009 verstarb seine Frau Jeanne-Claude, mit der er bei seinen Mammutprojekten zusammenarbeitete. Kulturredakteurin Maria Ossowski erinnert an ihn und sein Jahrhundertprojekt in Berlin.