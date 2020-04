picture alliance Bild: picture alliance

Di 21.04.2020

- Wege aus dem Shutdown: Ideen für die Kinos

In den Kinos stehen derzeit die Projektoren still. Wie könnten Lockerungen aus dem Shutdown bald in den Programmkinos umgesetzt werden? Darüber hat Christian Bräuer, Geschäftsführer der Yorck-Kinos, mit Filmredakteur Alexander Soyez gesprochen.