imago images / Pacific Press Agency

Mo 13.04.2020 | 08:04 | Kultur

- Virtuelle Jubiläumsfeier im Metropolitan Museum

Eigentlich sollte es der große Tag eines der bedeutendsten Museen der Welt werden: Am Montag wollte das Metropolitan Museum of Art in New York pompös sein 150-jähriges Jubiläum begehen. Jetzt sind die Türen geschlossen. Wie das "Met" den Geburtstag nun virtuell feiern will, berichtet Antje Passenheim.