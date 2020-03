picture alliance/imageBROKER Bild: picture alliance/imageBROKER

Di 24.03.2020

- Liegengeblieben: Mangas lesen

Was fängt man derzeit mit der vielen Zeit an? Lotte Glatt aus der Kulturredaktion wollte zur Einstimmung auf einen Japanurlaub mal einen Manga, also einen japanischen Comic lesen. Der Urlaub ist inzwischen rum, und das mit dem Manga lesen ist doch wieder liegengeblieben. Jetzt ist Zeit für einen zweiten Versuch.