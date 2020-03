dpa Bild: dpa

Di 10.03.2020 | 15:55 | Kultur

- Deutsche Oper: Ausblick auf die kommende Spielzeit

Der Vorverkauf an den Berliner Kulturstätten schwächelt wegen des Coronavirus, auch an der Deutschen Oper. Auftritte von Placido Domingo wurden abgesagt, dafür steht ein Giga-Projekt in der Vorbereitung: Wagners "Ring der Nibelungen". Maria Ossowski berichtet von der Jahrspressekonferenz der Deutschen Oper.