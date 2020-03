imago images/Sven Simon Bild: imago images/Sven Simon

- James Blunt in der Mercedes Benz Arena

Der britische Singer-Songwriter James Blunt ist zurück. Mit seinem Song "You're beautiful" feierte er 2005 seinen Durchbruch. Jetzt tourt er mit seiner neuen Platte "Once Upon A Mind" durch die Welt. Am Montag macht in Berlin Halt. Kulturreporterin Magdalene Bienert schaut sich die Show an.