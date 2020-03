- Goldener und Silberne Bären verliehen

Die Internationale Jury der 70. Berlinale unter Vorsitz des britischen Schauspielers Jeremy Irons hat am Samstagabend die begehrten Bären-Trophäen vergeben.

GOLDENER BÄR: "Es gibt kein Böses" («Sheytan vojud nadarad») von Mohammed Rassulof

SILBERNER BÄR, GROSSER PREIS DER JURY: "Never Rarely Sometimes Always" von Eliza Hittman



SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE REGIE: Hong Sangsoo für "Die Frau, die rannte" ("Domangchin yeoja")



SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Paula Beer für "Undine" von

Christian Petzold



SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN DARSTELLER: Elio Germano

für "Volevo nascondermi" ("Hidden away") von Giorgio Diritti



SILBERNER BÄR FÜR DAS BESTE DREHBUCH: Fabio und Damiano D'Innocenzo für "Favolacce" ("Bad Tales")

SILBERNER BÄR FÜR HERAUSRAGENDE KÜNSTLERISCHE LEISTUNG: Für die beste Kamera an Jürgen Jürges für "DAU. Natasha" von Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel



SILBERNER BÄR - 70. BERLINALE: "Effacer l'historique" von Benoît Delépine und Gustave Kervern

Der BERLINALE-DOKUMENTARFILMPREIS ging an "Irradiés" vom kambodschanischen Regisseur Rithy Panh. Der Preis ist mit 40.000 Euro dotiert und wurde vom rbb gestiftet.