picture alliance/Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa Bild: picture alliance/Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa

Fr 21.02.2020 | 06:55 | Kultur

- Berliner Filmfestspiele starten mit Schweigeminute

Am Donnerstagabend wurde die 70. Berlinale eröffnet. So richtig ausgelassen war die Stimmung am ersten Abend allerdings nicht, wie Berlinale-Reporterin Julia Vismann beobachtet hat. Der Start wurde von dem rassistischen Anschlag in Hanau überschattet.