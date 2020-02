- Berlinale 2020: Wie und wo kommt man an die Tickets?

Die Berlinale feiert 2020 runden Geburtstag. Zum 70. Mal finden die Internationalen Filmfestspiele statt. Ob und wie man schnell an seine Wunschtickets kommt, hat Inforadio-Reporter Thomas Rostek herausgefunden.

Das müssen Sie beim Kauf von Berlinale-Tickets 2020 beachten



- Die Berlinale-App und die Kasse im Haus der Berliner Festspiele gibt es 2020 nicht mehr

- Der Vorverkauf beginnt für jeden Film drei Tage im Voraus

- Die Berlinale-Kassen öffnen um 10 Uhr, Tickets kosten im Schnitt 13 Euro

- Abweichende Öffnungszeiten bei den Kinos beachten, in denen die Filme laufen

- Auf der Homepage der Berlinale lassen sich ab 10 Uhr Karten kaufen – Kontingente sind aber begrenzt

- Ticket ausdrucken oder als Handyticket mitnehmen

- Tipp: Wenn es mit der Premiere nicht klappt, läuft der gewünschte Film eventuell in der Wiederholung

- Es gibt maximal zwei Karten pro Person (Ausnahme Reihe Generation: fünf Karten)

- Tipp: Karten lassen sich eventuell auch unter den Festivalbesuchern tauschen

- Pünktlich da sein - kein Einlass nach Beginn der Vorführung

- Anfahrt planen: Derzeit hält die U2 in Richtung Ruhleben bis Ende Oktober 2020 nicht am Potsdamer Platz. Um den Bahnhof zu erreichen, fahren Sie bitte bis zum nächsten U-Bahnhof und von dort wieder zurück. Barrierefreie Umfahrung: U Gleisdreieck (U Mendelssohn-Bartholdy-Park)

- Alternativ: S-Bahn und Regionalverkehr nutzen

- Schwere Taschen, Koffer und Rucksäcke nicht in die Vorführung mitnehmen