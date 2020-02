Bild: picture alliance / Photoshot

Fr 14.02.2020 | 06:55 | Kultur

- Milky Chance im Tempodrom

Die Band Milky Chance ist zurück: Mit ihrem neuen Album "Mind The Moon" sind die beiden Kassler Clemens Rehbein und Philipp Dausch gerade auf Europa-Tournee. Am Donnerstag spielen sie im Tempodrom in Berlin.