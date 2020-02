imago images / Stefan Zeitz Bild: imago images / Stefan Zeitz

Mo 10.02.2020 | 07:55 | Kultur

- "Der Rosenkavalier" in der Staatsoper

Sehr wienerisch wird es am Sonntag in der Staatsoper Unter den Linden - dann steht dort die Premiere der Strauss-Oper "Der Rosenkavalier" an, und zwar in der Inszenierung des österreichischen Multi-Künstlers André Heller.