So 09.02.2020 | 09:11 | Kultur

- Mia Farrow: Eine Ikone wird 75

Der Schauspielerin Mia Farrow gelang 1968 mit ihrer Rolle in Rosemarys Baby der internationale Durchbruch. Später wurde sie die Kreativ- und auch Lebenspartnerin von Woody Allen. Bis zur Trennung spielte sie in fast allen Filmen des Regisseurs mit. Am Sonntag wird Farrow 75 – Peter Mücke gratuliert.