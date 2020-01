www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

Do 30.01.2020 | 06:55 | Kultur

- Little Women: Historischer Stoff modern interpretiert

Mit "Little Women" kommt am Donnerstag der einzige "weibliche" Oscarkandidat in die Kinos. Es ist die sechste Verfilmung des Jugendbuchklassikers "Betty und ihre Schwestern". Kinoredakteur Alexander Soyez kennt die wichtigsten Neustarts der Woche.