Bild: imago/Ulli Winkler

Fr 24.01.2020 | 14:55 | Kultur

- Hinweise auf Veranstaltungen zum 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz

Am 27. Januar jährt sich zum 75. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. In den nächsten Tagen wird in vielen Formen an die Verfolgung und den Massenmord an den Juden erinnert. Kulturreporter Konrad Bott mit einem Überblick über die Veranstaltungen.