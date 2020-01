www.imago-images.de/Coop99 Filmproduktion - The Bure Bild: www.imago-images.de/Coop99 Filmproduktion - The Bure

09.01.2020

- "Little Joe" und weitere Kino-Neustarts

Neben dem kühlen "Little Joe - Glück ist ein Geschäft" von Jessica Hauser stellt Inforadio-Filmkritikerin Anna Wollner in dieser Woche das Rassismus-Drama "Queen & Slim", den Nachwende-Thriller "Freies Land" und den isländischen Film "Milchkrieg in Dalsmynni" vor.