dpa/ Andreas Arnold Bild: dpa/ Andreas Arnold

Di 15.10.2019 | 07:55 | Kultur

- Deutscher Buchpreis für "Herkunft" von Saša Stanišić

Saša Stanišić hat mit "Herkunft" den wichtigsten Roman des Jahres geschrieben. Das jedenfalls findet die Jury für den Deutschen Buchpreis. Am Montag wurde der in Frankfurt am Main verliehen, traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse. Inforadio-Literaturredakteurin Nadine Kreuzahler ist von der Auszeichnung nicht überrascht: "'Herkunft' ist ein kluges Buch und trifft den Nerv der Zeit."