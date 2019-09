Bild: Carnival Cinema

Fr 13.09.2019 | 06:55 | Kultur

- Wider der Schwerkraft: "Out of Chaos" im Chamäleon

Die mehrfach preisgekrönte Kompanie "Gravity & Other Myths" gastiert mit ihrem neuen Programm "Out of Chaos" im Berliner Varieté-Theater Chamöleon. Dabei bauen die Artisten schwindelerregende Menschentürme, wirbeln sich gegenseitig durch die Luft und testen mit Kraft und Anmut die Grenzen des Zirkus aus. Von der Premiere berichtet Kulturreporter Steen Lorenzen.