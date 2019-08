Bild: imago images / Christian Grube

Fr 30.08.2019 | 06:55 | Kultur

- Peter Maffay rockt mit Fans in seinen Geburtstag hinein

Peter Maffay hat allen Grund zum Feiern: 50-jähriges Bühnenjubiläum und sein neues Album "Jetzt!", das am 30. August erscheint - an dem Tag, an dem er auch noch seinen 70. Geburtstag feiert. In den feiert ein echter Rockstar natürlich hinein - und zwar am besten auf der Bühne! Kulturreporterin Cora Knoblauch berichtet vom "Geburtstagskonzert" in der Columbiahalle.