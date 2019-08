imago images/Prod.DB Bild: imago images/Prod.DB

Do 22.08.2019 | 06:55 | Kultur

- Mafia-Kinder, Liebesdinge, zweite Chance: Die Kinostarts der Woche

Die Mafia bekommt Nachwuchs in Neapel: Kinder, die kindlicher, aber auch brutaler das nachleben, was um sie herum passiert. An diesem Donnerstag kommt die Verfilmung von Roberto Savianos Roman "Paranza - Der Clan der Kinder" in die Kinos. Filmredakteur Alexander Soyez stellt diesen und die anderen Neustarts der Woche vor.