Sa 17.08.2019 | 08:55 | Kultur

- Bauhausjahr: Villa Tugendhat in Brünn

Ludwig Mies van der Rohe hat überall in der Welt Spuren hinterlassen. Gleich mehrere Gebäude von ihm stehen in Berlin, das Berühmteste davon ist die Neue Nationalgalerie. Er war Bauhausdirektor in Dessau, bevor er Ende der 30er Jahre in die USA ging. Dort ist er vor 50 Jahren gestorben. Unser Tschechien-Korrespondent Peter Lange berichtet über ein Mies van der Rohe Bau in Brünn: die Villa Tugendhat.