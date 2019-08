imago images / Danita Delimont Bild: imago images / Danita Delimont

Mi 07.08.2019 | Kultur

- Unterwegs mit Humboldt: Havanna und Orinoco

Noch auf dem schmalsten Bergrücken stellte er seine Messinstrumente auf: Alexander von Humboldt. In diesem Jahr ist sein 250. Geburtstag - Anlass genug, sich in dieser Woche auf die Spuren des Abenteurers und Forschers zu begeben. Diesmal treffen wir Humboldt auf der Durchreise in Havanna. Nadine Kreuzahler berichtet.