© ARD Bild: © ARD

Di 06.08.2019 | 15:55 | Kultur

- Hörtipp ARD-Radiofestival: Early Music Festival in York

Die Wagner-Festspiele in Bayreuth, die Last Night of the Proms in London - das ARD-Radiofestival lädt dazu ein, diese und andere Konzerte am Radio mitzuerleben, außerdem Gespräche, Lesungen und Kabarett - noch bis zum 14. September, jeden Abend. Am Dienstagbend geht es in das mittelalterliche Städtchen York in England zum Festival für Alte Musik. ARD-Musikredakteurin Grit Schulze stimmt darauf ein.