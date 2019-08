dpa/Arne Dedert Bild: dpa/Arne Dedert

- Ein Denkmal dem Philosophen: Vor 50 Jahren starb Adorno

Kein anderer Philosoph hat die 68er Jahre so geprägt wie Theodor W. Adorno. Er war ein Denker, der im Nachkriegsdeutschland auch zum Medienstar wurde. Am Dienstag vor 50 Jahren ist er gestorben. Was hat er uns heute noch zu sagen? Wo ist er noch aktuell? ARD-Kulturreporter Luca Rehse-Knauf ist diesen Fragen nachgegangen.