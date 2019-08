imago images / imagebroker Bild: imago images / imagebroker

Di 06.08.2019 | 07:55 | Kultur

- Unterwegs mit Humboldt: Im Bergwerk

In diesem Jahr wird der Berliner Forscher Alexander von Humboldt weltweit gefeiert. Besonders liebevoll in Franken. Sein Aufenthalt dort ist zwar nicht so berühmt wie seine Amerikareise, war aber nicht minder ertragreich. Unser Reiseführer ist diesmal Harald Asel und er nimmt uns mit ins Bergwerk nach Goldkronach bei Bayreuth.