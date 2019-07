dpa Bild: dpa

So 28.07.2019 | 08:11 | Kultur

- Alles Gute: Udo Walz wird 75

Er ist der berühmteste Frisör Deutschlands: Udo Walz. Er hat mehrere Salons in Berlin und ist mindestens so oft Thema des Boulevards, wie seine berühmten Kunden. Am Sonntag feiert Udo Walz seinen 75. Geburtstag. Reiner Veit aus der Kulturredaktion gratuliert einem Prominenten, der viel lieber über seinen Beruf erzählt, als über seine Starkundschaft.