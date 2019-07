imago images / Prod.DB Bild: imago images / Prod.DB

Fr 19.07.2019

Der Mond auf der Leinwand

Der Countdown läuft: An diesem Wochenende jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal. Millionen verfolgten das damals live übertragene Ereignis vor den Bildschirmen. Aber der Mond hat schon eine viel ältere Geschichte als Filmstar und sich im Kino fast so oft und vielseitig gezeigt wie am Himmel. Unser Kulturreporter Alexander Soyez mit einer filmischen Rundreise zum Mond.