imago/Pink Floyd Bild: imago/Pink Floyd

Mi 17.07.2019 | 07:55 | Kultur

- Der Mond in der Popmusik

"Houston we have a song“: "Fly me to the Moon“ von Frank Sinatra war 1969 der erste Song, der auf dem Mond zu hören war. Gespielt auf einem kleinen Kassettenrekorder an Bord der Apollo 11. Obwohl die wenigsten Songs dem Mond so nah kommen, ist die musikalische Begeisterung für den grauen Erdtrabanten nach wie vor riesig. Lennart Garbes hat sich anlässlich der ersten Mondlandung vor 50 Jahren durch Stunden populärer Musik zum Thema Mond gewühlt.