Di 09.07.2019 | 12:25 | Kultur

- Georg-Büchner-Preis geht an Schweizer Lukas Bärfuss

Den Georg-Büchner-Preis bekommt in diesem Jahr der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss. Das hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mitgeteilt. Mit Bärfuss werde ein herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ausgezeichnet, heißt es in der Begründung der Jury. Inforadio-Kulturredakteurin Nadine Kreuzahler stellt den Autor und sein Werk vor.



Georg-Büchner-Preisträger seit 2000