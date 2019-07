imago images / imagebroker Bild: imago images / imagebroker

Di 02.07.2019 | 07:55 | Kultur

- Fontanes Orte: Die Apotheke im Bethanien

Theodor Fontane war Apothekersohn und so lag es nahe, dass er sich zuerst diesem Beruf widmete. In Burg bei Magdeburg, in Leipzig, Dresden, Letschin und Berlin wurde er ausgebildet, seine letzte Anstellung sollte die im Haus Bethanien in Berlin-Kreuzberg sein. Kulturreporterin Judith Kochendörfer hat sich im Fontanejahr nach Spuren umgesehen.