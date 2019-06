www.imago-images.de/Volker Hohlfeld Bild: www.imago-images.de/Volker Hohlfeld

Mi 26.06.2019 | 16:55 | Kultur

- Humboldt Forum soll ab September 2020 öffnen

Es ging hoch her in den letzten Tagen in Sachen Humboldt Forum: Ende Mai waren Probleme beim Test für die technischen Anlagen aufgetreten - daraufhin wurde die Eröffnung abgesagt, die für einen Teil des Gebäudes Ende des Jahres geplant war. Am Mittwoch hat sich der Stiftungsrat Humboldt Forum auf einen neuen Termin geeinigt: Ab September 2020 soll das Humboldt-Forum eröffnen - nach wie vor in Etappen. Für uns vor Ort war Kulturreporterin Barbara Wiegand.